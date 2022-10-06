Россия хочет тайного голосования в ООН по осуждению "аннексии" регионов Украины

Страна-агрессор РФ лоббирует тайное голосование Генеральной ассамблеей ООН за резолюцию о непризнании "аннексии" украинских временно оккупированных территорий после проведения там псевдореферендумов.

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Об этом пишет Reuters.

Издание подчеркивает, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН осуждает "незаконные так называемые референдумы" России и "попытку незаконной аннексии" территорий, где состоялось голосование.

"Это явно политизированное и провокационное событие, направленное на углубление раскола в Генеральной Ассамблее и еще большее разделение ее членов", — написал посол России в ООН Василий Небензя в письме государствам ООН, которое есть в распоряжении Reuters.

Он утверждает, что тайное голосование нужно, поскольку западное лоббирование означает, что "может быть очень тяжело, если позиции высказываются публично".

"Дипломаты заявили, что Генеральной Ассамблее, вероятно, придется публично проголосовать, проводить ли тайное голосование", - пишет издание.

Reuters напоминает, что действия в ООН отражают произошедшее в 2014 году после того, как Россия аннексировала украинский Крым. В Совбезе Россия наложила вето на проект резолюции по статусу Крыма.

Затем Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о признании референдума недействительным 100 голосами "за", 11 "против". 58 стран воздержались от голосования.

Отметим, что даже Иран, поставляющий России беспилотные летательные аппараты, не признает аннексии оккупированных территорий Украины Россией путем проведения на них псевдореферендумов.

Пока только страна-изгой Северная Корея поддерживает провозглашенную Россией аннексию части территории Украины.