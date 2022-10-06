Росія хоче таємного голосування в ООН щодо засудження "анексії" регіонів України

Країна-агресор РФ лобіює таємне голосування Генеральною асамблеєю ООН за резолюцію про невизнання "анексії" українських тимчасово окупованих територій після проведення там псевдореферендумів.

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Про це пише Reuters.

Видання підкреслює, що резолюція Генеральної асамблеї ООН засуджує "незаконні так звані референдуми" Росії та "спробу незаконної анексії" територій, де відбулося голосування.

"Це явно політизована та провокаційна подія, спрямована на поглиблення розколу в Генеральній Асамблеї та ще більше розділення її членів", — написав посол Росії в ООН Василь Небензя у листі до держав ООН, які є у розпорядженні Reuters.

Він стверджує, що таємне голосування потрібне, оскільки західне лобіювання означає, що "може бути дуже важко, якщо позиції висловлюються публічно".

"Дипломати заявили, що Генеральній Асамблеї, ймовірно, доведеться публічно проголосувати, чи проводити таємне голосування", - пише видання.

Reuters нагадує, що дії в ООН відображають те, що сталося в 2014 році після того, як Росія анексувала український Крим. У Раді безпеки Росія наклала вето на проект резолюції щодо статусу Криму.

Потім Генеральна Асамблея прийняла резолюцію про визнання референдуму недійсним 100 голосами "за", 11 "проти". 58 країн утрималися від голосування.

Зазначимо, навіть Іран, котрий постачає Росії безпілотні літальні апарати не визнає анексії окупованих територій України Росією шляхом проведення на них псевдореферендумів.

Наразі лише країна-ізгой Північна Корея підтримує проголошену Росією анексію частини території України.