СБУ доказала вину брата Царева, теперь он просится на обмен в РФ (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины доказала вину брата бывшего нардепа Олега Царева в терроризме – готовил взрывы в Днепропетровской области. Михаила Царева приговорили к реальному сроку заключения. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

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При этом брата одного из организаторов так называемого проекта "Новороссия" могут обменять на украинских пленных, отправив его в Россию. В Украине суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы. Уточняется, что осужденный сотрудничал со следствием.

Как выяснили следователи, злоумышленник выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области. Для этого брат Царева осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.

Он рассчитывал стать главой Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона, ведь именно такое вознаграждение ему пообещали оккупанты.

СБУ задержала брата бывшего нардепа Царева в мае, когда он собирался организовать диверсии в восточных регионах Украины.

"Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на украинцев, находящихся в плену в РФ", - рассказали в СБУ, опубликовав соответствующее видео.

Сам Олег Царев в Украине обвиняется в сепаратизме, его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Царев публично призвал к сепаратизму и насильственному изменению и свержению конституционного строя в Украине с использованием средств массовой информации.

Напомним, в сентябре Украина обменяла 200 защитников на бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который в свое время, равно как и брат Царева, просил его обменять.