СБУ довела провину брата Царьова, тепер він проситься на обмін в РФ (ВІДЕО)

Служба безпеки України довела провину брата колишнього нардепа Олега Царьова у тероризмі — готував вибухи на Дніпропетровщині. Михайла Царьова засудили до реального строку ув’язнення. Про це 6 грудня повідомила пресслужба СБУ.

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При цьому брата одного з організаторів так званого проєкту "Новоросія" можуть обміняти на українських полонених, відправивши його в Росію. В Україні Суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Уточнюється, що засуджений співпрацював зі слідством.

Як з'ясували слідчі, зловмисник виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області. Для цього брат з Царьова дійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

Він розраховував стати очільником Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону, адже саме таку винагороду йому пообіцяли окупанти.

СБУ затримала брата колишнього нардепа Царьова у травні, коли той збирався організувати диверсії у східних регіонах України.

"Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів", - розповіли в СБУ, опублікувавши відповідне відео.

Самого Олега Царьова в Україні звинувачують у сепаратизмі, його заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Царьов публічно закликав до сепаратизму та насильницької зміни та повалення конституційного ладу в Україні з використанням засобів масової інформації.

Нагадаємо, у вересні Україна обміняла 200 захисників на колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який в свій час, так само як брат Царьова, просив його обміняти.