СБУ проводит обыски у и.о. мэра Чернигова Ломаки

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что утром, 5 сентября, СБУ начало обыск в его доме.

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Об этом Ломако написал в Телеграмме.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", - написал он.

Ломако отметил, что обыск проходит на основе решения Шевченковского суда Киева.

"Он немного далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле – там легче "решить"", - заметил Ломако.

Он добавил, что не в курсе того, что ищут правоохранители.

"Что будет искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города", - добавил и.о. мера.

По его словам, из-за визита СБУ в Чернигове отменили совещание по вопросам жизнедеятельности города, которое должно было состояться в 08:00 утра.

Напомним, что в декабре Яворовский районный суд Львовской области оштрафовал мэра Чернигова Владислава Атрошенко на 6800 гривен и лишил его права занимать должность мэра на год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов. Впоследствии это решение подтвердил и апелляционный суд.

Черниговский городской совет 9 февраля возложил исполнение обязанностей городского головы на своего секретаря Александра Ломако.