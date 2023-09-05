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СБУ проводит обыски у и.о. мэра Чернигова Ломаки
Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что утром, 5 сентября, СБУ начало обыск в его доме.
Об этом Ломако написал в Телеграмме.
"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", - написал он.
Ломако отметил, что обыск проходит на основе решения Шевченковского суда Киева.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Он немного далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле – там легче "решить"", - заметил Ломако.
Он добавил, что не в курсе того, что ищут правоохранители.
"Что будет искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города", - добавил и.о. мера.
По его словам, из-за визита СБУ в Чернигове отменили совещание по вопросам жизнедеятельности города, которое должно было состояться в 08:00 утра.
Напомним, что в декабре Яворовский районный суд Львовской области оштрафовал мэра Чернигова Владислава Атрошенко на 6800 гривен и лишил его права занимать должность мэра на год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов. Впоследствии это решение подтвердил и апелляционный суд.
Черниговский городской совет 9 февраля возложил исполнение обязанностей городского головы на своего секретаря Александра Ломако.