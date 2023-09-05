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СБУ проводить обшуки у в.o. мера Чернігова Ломаки
Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що зранку, 5 вересня, СБУ розпочало обшук у його помешканні.
Про це Ломако написав у Телеграмі.
"В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - написав він.
Ломако зазначив, що обшук відбувається на основі рішення Шевченківського суду Києва.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Він трошки далеко від Чернігова. Але чиновникам з центру, яким наше місто як кістка в горлі – там легше "порєшать"", - зауважив Ломако.
Він додав, що не в курсі того, що шукають правоохоронці.
"Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста", - додав в.о. мера.
За його словами, через візит СБУ у Чернігові скасували нараду з питань життєдіяльності міста, яка мала відбутися о 08:00 ранку.
Нагадаємо, що в грудні Яворівський районний суд Львівської області оштрафував мера Чернігова Владислава Атрошенка на 6800 гривень та позбавив його права обіймати посаду мера на рік за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Згодом це рішення підтвердив і апеляційний суд.
Чернігівська міська рада 9 лютого поклала виконання обов'язків міського голови на свого секретаря Олександра Ломако.