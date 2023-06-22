Шмигаль встретился с госсекретарем США Блинкеном: что обсуждали

22 июня в Лондоне состоялась встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили направления сотрудничества по восстановлению Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Отмечается, что на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне стороны обсудили направления сотрудничества в пяти ключевых приоритетах быстрого восстановления.

Важной темой стало гуманитарное разминирование, в котором США могут помочь техникой и подготовкой специалистов.

"Обратил внимание на важность страхования военно-политических рисков. Это откроет путь инвестициям и усилит экономическую устойчивость Украины. Подчеркнул потребность в помощи украинскому малому и среднему бизнесу. В частности, через оказание грантовой поддержки, что создает рабочие места и экономические возможности", - сообщил Шмигаль.

Он поблагодарил Соединенные Штаты за мощную всестороннюю поддержку, оружие и за выделение дополнительной финансовой помощи в 1,3 млрд долларов.

"Благодарен Энтони Блинкену за внимание к проблемам восстановления. Знаем, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно", - отметил премьер-министр.

Напомним, Всемирный банк считает целесообразным оказание помощи в восстановлении Украины еще до завершения войны. Он отмечал, что быстрое восстановление должно производиться одновременно с поддержкой оказания основных услуг. В последний раз учреждение обновляло оценку средств, которые понадобятся Украине для восстановления и реконструкции, до $411 млрд .