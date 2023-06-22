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Політика
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Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: що обговорювали

Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: що обговорювали
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та державний секретар США Ентоні Блінкен фото: Денис Шмигаль

22 червня  у Лондоні відбулася зустріч Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили напрямки співпраці у відбудові України.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Зазначається, що на полях конференції відновлення України у Лондоні сторони обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови.

Важливою темою стало гуманітарне розмінування, де США можуть допомогти технікою і підготовкою фахівців.

"Наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. Це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість України. Підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості", - повідомив Шмигаль.

Фото 2 — Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: що обговорювали

Він подякував Сполученим Штатам за потужну всебічну підтримку, зброю та за виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.

"Вдячний Ентоні Блінкену за увагу до проблем відбудови. Знаємо, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив прем'єр-міністр.

Фото 3 — Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: що обговорювали

Нагадаємо, Світовий банк вважає доцільним надання допомоги на відновлення України ще до завершення війни. Він зазначав, що швидке відновлення має здійснюватися одночасно з підтримкою надання основних послуг. Останнього разу установа оновлювала оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до $411 млрд

Автор:
Світлана Манько