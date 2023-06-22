Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: що обговорювали

22 червня у Лондоні відбулася зустріч Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили напрямки співпраці у відбудові України.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Зазначається, що на полях конференції відновлення України у Лондоні сторони обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови.

Важливою темою стало гуманітарне розмінування, де США можуть допомогти технікою і підготовкою фахівців.

"Наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. Це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість України. Підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості", - повідомив Шмигаль.

Він подякував Сполученим Штатам за потужну всебічну підтримку, зброю та за виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.

"Вдячний Ентоні Блінкену за увагу до проблем відбудови. Знаємо, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Світовий банк вважає доцільним надання допомоги на відновлення України ще до завершення війни. Він зазначав, що швидке відновлення має здійснюватися одночасно з підтримкою надання основних послуг. Останнього разу установа оновлювала оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до $411 млрд.