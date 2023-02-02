Совет ЕС утвердил новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Совет Евросоюза 2 февраля объявил об утверждении седьмого пакета военной помощи Украине в размере 500 млн евро и согласовал выделение 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюзу (EUMAM Ukraine).

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Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодняшние мероприятия посылают четкий сигнал в критический момент: мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно и пока это необходимо", - прокомментировал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Седьмой пакет довел общую военную помощь ЕС Украине за счет Европейского фонда мира до 3,6 млрд евро.

Решение было принято накануне саммита Украина-ЕС, который запланирован на 3 февраля. Во время мероприятия, в частности, будут обсуждать военную помощь Евросоюза Киеву.

EUMAM Ukraine обеспечит индивидуальные коллективные и специализированные тренировки ВСУ, а также бойцов территориальной обороны. Миссия занимается координацией и синхронизацией деятельности государств-членов по поддержке проведения подготовки.

Планируется, что миссия будет активно работать не менее двух лет, на этот период бюджет EUMAM Ukraine составляет 106,7 млн евро.

Напомним, что в ЕС также запущена тренировочная миссия для украинских военных. Планируется, что подготовка пройдет до 30 тысяч бойцов.