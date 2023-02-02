Рада ЄС затвердила новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Рада Євросоюзу 2 лютого оголосила про затвердження сьомого пакету військової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро та погодила виділення 45 млн євро на навчання українських військовослужбовців у рамках місії військової допомоги Євросоюзу (EUMAM Ukraine).

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Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

"Сьогоднішні заходи посилають чіткий сигнал у критичний момент: ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно і поки це необхідно", — прокоментував високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Сьомий пакет довів спільну військову допомогу ЄС Україні за рахунок Європейського фонду миру до 3,6 млрд євро.

Рішення прийняли напередодні саміту Україна-ЄС, який запланували на 3 лютого. Під час заходу, зокрема, будуть обговорювати військову допомогу Євросоюза Києву.

EUMAM Ukraine забезпечить індивідуальні колективні та спеціалізовані тренування ЗСУ, також бійців територіальної оборони. Місія буде займатися координацією та синхронізацію діяльності держав-членів щодо підтримки проведення підготовки.

Планується, що місія активно працюватиме щонайменше два роки, на цей період бюджет EUMAM Ukraine становить 106,7 млн євро.

Нагадаємо, що в ЄС також запущена тренувальна місія для українських військових. Планується, що підготовку пройдуть до 15 тисяч бійців.