Спецпосланник Китая отверг упреки о том, что призывал Европу признать российскими территории Украины

Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй опроверг упреки о том, что он якобы предлагал во время турне по Европе оставить России оккупированные территории Украины.

Об этом он заявил во время специального брифинга, передает "Укринформ".

"Не знаю, кого имели в виду в Wall Street Journal под так называемыми "информированными западными чиновниками", но такие сообщения совершенно не соответствуют действительности", – заверил он.

По его словам, Китай придерживается объективной и справедливой позиции и одинаково откровенно коммуницирует со всеми сторонами конфликта.

"Министр иностранных дел Кулеба лично сделал уточнение, свидетельствующее о том, что ложное сообщение Wall Street Journal не только совершенно не соответствует фактам, но и является попыткой спровоцировать китайско-украинские отношения и посеять в них раздор и недоверие", - заявил дипломат.

Он также опроверг сообщения о глубоких разногласиях в позициях Китая и Европейского Союза по отношению к войне и отметил, что у Китая и Европы "немало взаимопонимания по отношению к украинскому вопросу".

"Хочу подчеркнуть, Китай не является стороной в украинском вопросе..., и украинская проблема не проблема между Китаем и Украиной, Китаем и Россией или Китаем и Европой. Китай готов продолжать укреплять коммуникацию и диалог со всеми сторонами и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", – подчеркнул Ли Хуэй .

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщало, что Ли Хуэй во время своего европейского турне якобы предлагал оставить захваченные территории Украины России. В частности, он посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину. В ходе визита он провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Отметим, визит спецпредставителя состоялся через несколько недель после того, как президент Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце апреля. Это были первые переговоры между двумя лидерами с начала войны.