Спецпосланець Китаю відкинув закиди про те, що закликав Європу визнати російськими території України

Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей спростував закиди про те, що він нібито пропонував під час турне Європою залишити Росії окуповані території України.

Про це він заявив заявив під час спеціального брифінгу, передає "Укрінформ".

"Не знаю, кого мали на увазі в Wall Street Journal під так званими "поінформованими західними чиновниками", але такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", – запевнив він.

За його словами, Китай дотримується об’єктивної і справедливої ​​позиції й однаково відверто комунікує з усіма сторонами конфлікту.

"Міністр закордонних справ Кулеба особисто зробив уточнення, яке свідчить про те, що неправдиве повідомлення Wall Street Journal не тільки абсолютно не відповідає фактам, але й є спробою спровокувати китайсько-українські відносини й посіяти в них розбрат і недовіру", – заявив дипломат.

Він також заперечив повідомлення про глибокі розбіжності в позиціях Китаю і Європейського Союзу стосовно війни й зауважив, що в Китаю і Європи "немало взаєморозуміння стосовно українського питання".

"Хочу підкреслити, Китай не є стороною в українському питанні..., й українська проблема не є проблемою між Китаєм і Україною, Китаєм і Росією чи Китаєм і Європою. Китай готовий продовжувати зміцнювати комунікацію і діалог з усіма сторонами та відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів", – наголосив Лі Хуей.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомляло, що Лі Хуей під час свого європейського турне начебто пропонував залишити захоплені території України Росії. Зокрема, він відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував цю інформацію.

Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей 16-17 травня відвідав Україну. Зокрема, у ході візиту він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зазначимо, візит спецпредставника відбувся через кілька тижнів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наприкінці квітня. Це були перші переговори між двома лідерами з початку війни.