США и ЕС вышли на финишную прямую по согласованию максимальной цены на российскую нефть

Вашингтон и Брюссель могут до 5 февраля договориться о новом ограничительном уровне для цены на российскую сырую нефть. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По ее словам, США "находятся в середине переговорного процесса со всеми партнерами". В частности, Белый дом знает о европейском предложении установить цену в 100 долларов за баррель за премиальные российские нефтепродукты, такие как дизель, и ограничения в 45 долларов за баррель на продукты, такие как мазут.

Йеллен считает, что вступившее в силу 5 декабря ограничение цены на российскую сырую нефть было ранним, но она верит, что это работает.

"Мы очень серьезно относимся к санкциям, которые мы ввели против России... И на нарушение этих санкций местным бизнесом или правительством мы ответим быстро и жестко", - добавила она.

Напомним, по оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В то же время, некоторые страны настаивают на снижении уровня максимальной цены на российскую нефть, поэтому дискуссии продолжаются.

Источник фото: ua.depositphotos.com