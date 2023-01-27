США і ЄС вийшли на фінішною пряму з узгодження максимальної ціни на російську нафту

Вашингтон і Брюссель можуть до 5 лютого домовитися щодо нового обмежувального рівня для ціни на російську сиру нафту. Про це повідомила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters.

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За її словами, США "перебувають на середині переговорного процесу з усіма партнерами". Зокрема, Білий дім знає про європейську пропозицію встановити ціну в 100 доларів за барель на преміальні російські нафтопродукти, такі як дизель, і обмеження в 45 доларів за барель на продукти, такі як мазут.

Йеллен вважає, що обмеження ціни на російську сиру нафту, яке набуло чинності 5 грудня, було раннім, але вона вірить, що це працює.

"Ми дуже серйозно ставимося до санкцій, які ми запровадили проти Росії... І на порушення цих санкцій місцевим бізнесом або урядом ми відповімо швидко та жорстко", - додала вона.

Нагадаємо, за оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Водночас деякі країни наполягають на зниженні рівня максимальної ціни на російську нафту, тому дискусії тривають.

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