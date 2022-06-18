США рассматривают возможность отправки в Украину дополнительных РСЗО Himars, - СМИ

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки склоняется к тому, чтобы удвоить количество ракетных установок, отправленных в Украину.Отправка первых четырех систем залпового огня Himars в Украину уже в процессе.

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Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что США уже отправляют на Украину четыре мобильные установки реактивных систем залпового огня Himars и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.

По словам одного чиновника из Пентагона, решение будет "основано на неотложных потребностях Украины". Решение еще не окончательное, а вклад США в сопротивление Украины выносится на консультации с союзниками и партнерами.

То есть, к четырем установкам, которые США намерены отправить Украине, могут добавиться еще четыре.

Тем временем Великобритания отправляет три единицы аналогичного оружия, американской реактивной системы залпового огня M270 с дальностью действия 50 миль. Германия также объявила на этой неделе, что передаст Киеву три M270.

Тем не менее, украинские лидеры, говорят, что стране нужно гораздо больше оружия, чем уже одобрил Белый дом.

Напомним, что первые четыре установки РСЗО Himars, поставки которых были согласованы еще ранее, будут доставлены в Украину до конца июня.

Первая группа из 60 украинцев завершила обучение работе с Himars.

Высокопоставленные официальные лица США говорят, что новые ракетные установки, наряду с высокоточными боеприпасами, окажутся эффективными в противодействии наступающим силам России на Донбассе.

Украинские официальные лица говорят, что им нужны боеприпасы большей дальности, чтобы получить критическое преимущество на поле боя, которое теперь простирается на сотни километров.

Himars - американская реактивная система залпового огня, которая предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Ранее замминистра обороны по политическим вопросам США Колин Каль заявлял, что США направят в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО), потому что украинские официальные лица заявляют, что это необходимо для отражения наступления ВС РФ в восточной части Украины.

Кроме того, в США заявили, что Украина сама будет определять дальность использования РСЗО Himars.