США розглядають можливість відправки до України додаткових РСЗВ Himars, - ЗМІ

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки схиляється до того, щоб подвоїти кількість ракетних установок, відправлених в Україну. Надсилання перших чотирьох систем залпового вогню Himars в Україну вже в процесі.

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Про це пише видання Politico.

Зазначається, що США вже відправляють в Україну чотири мобільні установки реактивних систем залпового вогню Himars та високоточні боєприпаси, які можуть вражати цілі на відстані 80 км.

За словами одного чиновника з Пентагону, рішення буде "засновано на невідкладних потребах України". Рішення ще не остаточне, а внесок США в опір України виноситься на консультації із союзниками та партнерами.

Тобто до чотирьох установок, які США мають намір відправити Україні, можуть додатися ще чотири.

Тим часом, Великобританія відправляє три одиниці аналогічної зброї, американської реактивної системи залпового вогню M270 з дальністю дії 50 миль. Німеччина також оголосила цього тижня, що передасть Києву три M270.

Тим не менш, українські лідери кажуть, що країні потрібно набагато більше зброї, ніж схвалив Білий дім.

Нагадаємо, що перші чотири установки РСЗВ Himars, постачання яких були погоджені ще раніше, будуть доставлені в Україну до кінця червня.

Перша група із 60 українців завершила навчання роботі з Himars.

Високопоставлені офіційні особи США кажуть, що нові ракетні установки, поряд із високоточними боєприпасами, виявляться ефективними у протидії силам Росії, що наступають, на Донбасі.

Українські офіційні особи кажуть, що їм потрібні боєприпаси більшої дальності, щоб здобути критичну перевагу на полі бою, яке тепер простягається на сотні кілометрів.

Himars – американська реактивна система залпового вогню, яка призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Раніше заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Каль заявляв, що США надішлють в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), тому що українські офіційні особи заявляють, що це необхідно для відображення настання ЗС РФ у східній частині України.

Крім того, у США заявили, що Україна сама визначатиме дальність використання РСЗВ Himars.