Суд арестовал нардепа Пономарева без возможности выйти под залог

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал депутату Верховной Рады VII, VIII и нынешнего IX созывов Александра Пономарева меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Дело против депутата, входящего в группу "Платформа за жизнь и мир", расследует Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Пономареву инкриминируют часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена). В ГБР и СБУ накануне заявили, что депутат перешел на сторону врага, поскольку "в первый же день полномасштабного вторжения РФ уехал из Киева в оккупированный Бердянск".

"Для сохранения собственного состояния и предприятий, которые располагались в оккупированном городе, он начал сотрудничать с захватчиками", - говорят в бюро.

По оперативным данным, аффилированные с нардепом предприятия до сих пор предоставляют в пользование российским военным помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами.

"Также установлено, что находившиеся в его орбите влияния местные СМИ транслируют пророссийские нарративы и пропаганду, вводя в заблуждение население Бердянска", - указали в ГБР.

По данным следствия, долгое время сам депутат оставался на оккупированной территории: там он встретился с представителями государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрацией города, имел их поддержку и получил даже от них охрану.

Более того, заявлено, что "за время работы с оккупантами депутат посещал оккупированный Крым и Россию", но из-за коммерческих разногласий с оккупантами решил вернуться на неоккупированную территорию Украины.

Отметим при этом, что фактически фактическое захват Россией города произошел лишь 28 февраля 2022 года. И именно тогда министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила СМИ, что среди захваченных россиянами гражданских заложников есть ряд мэров и один депутат Рады - Пономарев. Впрочем, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила об "исчезновении" Пономарева и удержании его российскими военными в Бердянске лишь 21 марта.

Как заявил после объявления подозрения коллеге руководитель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко, Пономарев действительно уехал в Бердянск после того, как принял участие в заседании Рады 24 февраля, но там был захвачен россиянами и "сидел у них в комендатуре после этого под домашним арестом". В итоге депутату, по его словам, удалось выехать в Крым, а оттуда в Грузию, где он находился долгое время, а при возвращении в Украину его "проверяла СБУ".

В то же время журналисты проекта "Схемы" "Радио Свобода" накануне опубликовали материал, в котором, в частности, привели позицию самого депутата: тот говорит, что поехал в Бердянск чтобы "вывезти родственников", но технически уже не смог покинуть город из-за его оккупации, "подвергался пыткам, арестам, давлению", в частности на него "воздействовали химпрепаратами" и оказывали "физическое влияние". По словам нардепа, он даже "после первого ареста попал в реанимацию".

Как отметил Пономарев, его "очень тщательно склоняли к сотрудничеству", "хотели, чтобы работали предприятия" и "сватали" на роль руководителя оккупационной администрации Запорожской области, которую получил депутат облсовета от "Оппозиционного блока" и бывший нардеп Евгений Балицкий, а после отказа - на роль оккупационного "мэра".

В то же время, несмотря на возражения Пономарева, что он после задержания оккупантами не контролировал свои предприятия в городе ("Бердянские жатки", а также производители моторных масел "Азмол" и "НПП Агринол"), а те не работали на Россию, журналисты обнаружили свидетельства обратного. При этом депутат также утверждает, что перерегистрация его предприятий в российской юрисдикции на его же родственников происходила без ведома последних.

По выезду из Бердянска в Крым Пономарев заявил, что ему помогли Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. В Крыму, по его словам, он пробыл "в подполье" больше месяца. Командование же ССО причастность к вывозу нардепа опровергало.

Также сообщается, что в конце ноября Пономарев все же уехал из Крыма через Россию в Грузию, где "Азмол" имеет филиал производства в Кутаиси. Из Грузии политик улетел в Польшу и 17 января 2023 года вернулся в Украину поездом через пункт пропуска "Мостиска". Уже 19 января он явился на заседании Рады, но с тех пор до сообщения о подозрении публично не объяснял, что делал полгода в оккупации и как оттуда выехал.

Кроме того, "Схемы" выяснили, что Пономарев, кроме украинского, имеет гражданство России: документы на его получение были поданы в 2003 году, а в 2007-м выдан новый паспорт по достижению 45-летия, который до сих пор является действительным, что, по данным журналистов, подтверждают и в СБУ.