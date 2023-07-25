Суд заарештував нардепа Пономарьова без можливості вийти під заставу

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав депутату Верховної Ради VII, VIII та нинішнього IX скликань Олександра Пономарьова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права виходу під заставу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Справу проти депутата, що входить до групи "Платформа за життя та мир", розслідує Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Пономарьову інкримінують частину 1 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада). У ДБР та СБУ напередодні заявили, що депутат перейшов на бік ворога, оскільки "у перший же день повномасштабного вторгнення РФ поїхав з Києва до окупованого Бердянська".

"Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати зі загарбниками", - кажуть у бюро.

За оперативними даними, афільовані з нардепом підприємства досі надають у користування російським військовим приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами.

"Також встановлено, місцеві ЗМІ, які знаходились в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська", - вказали в ДБР.

За даними слідства, протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території: там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та отримав навіть від них охорону.

Більш того, заявлено, що "за час роботи з окупантами депутат відвідував окупований Крим та Росію", але через комерційні суперечки з окупантами вирішив повернутися до неокупованої частини України.

Зазначимо при цьому, що насправді фактичне захоплення Росією міста відбулося лише 28 лютого 2022 року. І саме тоді міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила ЗМІ, що серед захоплених росіянами цивільних заручників є низка мерів та один депутат Ради - Пономарьов. Втім, партія "Опозиційна платформа - За життя" заявила про "зникнення" Пономарьова та утримання його російскими військовими у Бердянську лише 21 березня.

Як заявив після оголошення підозри колезі керівник депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко, Пономарьов дійсно поїхав до Бердянська після того, як взяв участь у засіданні Ради 24 лютого, але там був захоплений росіянами і "сидів у них у комендатурі після цього під домашнім арештом". Зрештою депутату, за його словами, вдалося виїхати до Криму, а звідти до Грузії, де він перебував довгий час, а при поверненні в Україну його "перевіряла СБУ".

Натомість журналісти проекту "Схеми" "Радіо Свобода" напередодні опублікували матеріал, у якому, зокрема, навели позицію самого депутата: той каже, що поїхав до Бердянська аби "вивезти родичів", але технічно вже не зміг залишити місто через його окупацію, і "піддавався катуванням, арештам, тиску", зокрема "діяли хімпрепаратами" та вчиняли "фізичний вплив". За словами нардепа, він "після першого арешту потрапив до реанімації".

Як зазначив Пономарьов, його "дуже старанно схиляли до співпраці", "хотіли, щоб працювали підприємства" та "сватали" на роль керівника окупаційної адміністрації Запорізької області, яку зрештою отримав депутат облради від "Опозиційного блоку" та колишній нардеп Євген Балицький, а після відмови - на роль окупаційного "мера" Бердянська.

Натомість попри заперечення Пономарьова, що він після затримання окупантами не контролював свої підприємства в місті ("Бердянські жниварки", а також виробники моторних олив "Азмол" та "НВП Агрінол"), а ті не працювали на Росію, журналісти виявили свідоцтва зворотного. При цьому депутат також стверджує, що перереєстрація його підприємств у російській юрисдикцій на його ж родичів відбувалася без відома останніх.

Стосовно виїзду з Бердянська до Криму Пономарьов заявив, що йому домомогли Сили спеціальних операцій Збройних сил України. В Криму, за його словами, він пробув "у підпіллі" більше місяця. Командування ж ССО причетність до вивезення нардепа спростовувало.

Також повідомляється, що у кінці листопада Пономарьов все ж поїхав з Криму через Росію до Грузії, де "Азмол" має філію виробництва у Кутаїсі. З Грузії політик полетів до Польщі і 17 січня 2023 року повернувся до України поїздом через пункт пропуску "Мостиська". Вже 19 січня він з'явився на засіданні Ради, але з тих пір до повідомлення про підозру публічно не пояснював, що робів пів року в окупації та як звідти виїхав.

Крім того, "Схеми" з’ясували, що Пономарьов, окрім українського, має громадянство Росії: документи на його отримання були подані у 2003 році, а у 2007-му видано новий паспорт по досягненню 45-річчя, який досі є дійсним, що, за даними журналістів, підтверджують і в СБУ.