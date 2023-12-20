Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах президента

Верховный суд американского штата Колорадо постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не может принять участие в президентских выборах 2024 года на территории штата.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно постановлению суда, фамилия Трампа должна быть вычеркнута из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате в марте и выборов президента США в ноябре 2024 года.

Вердикт основан на Четырнадцатой поправке к Конституции: она запрещает выдвигаться на выборы участвовавшим в мятеже ( штурм Капитолия 6 января 2021 года). За решение проголосовали четыре судьи из семи.

"Мы осознаем масштаб вопросов, которые сейчас стоят перед нами. Мы также помним о нашей священной обязанности применять закон без страха или приверженности, не подвергаясь влиянию общественной реакции на решения, которые мы принимаем в соответствии с законом", - цитирует Reuters комментарий судей.

Решение вступит в силу 4 января 2024 г. и не будет обязательным для других штатов. Судьи подчеркнули, что адвокаты Трампа могут подать апелляцию в Верховный суд США.

В этом случае оно не вступит в силу в Колорадо до вердикта, но распространится на все штаты, если Трамп проиграет.

Это судебное решение сделало Дональда Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого признали не имеющим права стать главой Белого дома в соответствии с крайне редко используемым положением Конституции, запрещающим должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании", занимать официальные должности.

Заметим, что президентские выборы в США проводит каждый из штатов самостоятельно. Правила, по которым организовано голосование, и критерии, по которым кандидаты попадают в бюллетени, определяются штатами независимо друг от друга.

Подобные иски против Трампа были поданы в Миннесоте и Мичигане, в обоих штатах суды первой инстанции отказались запрещать бывшему президенту снова баллотироваться.

Отметим, что, согласно опросам, Трамп является лидером избирательной гонки - его рейтинг выше рейтинга нынешнего президента Джо Байдена.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Напомним, Дональд Трамп, который сейчас имеет наибольшую поддержку электората как республиканский кандидат на президентских выборах 2024 года, делает неоднозначные заявления о войне в Украине.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ положить конец войне между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.