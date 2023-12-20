Суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах президента

Верховний суд американського штату Колорадо постановив, що експрезидент США Дональд Трамп не може брати участь у президентських виборах 2024 року на території штату.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з постановою суду, прізвище Трампа має бути викреслено з бюлетенів республіканських партійних праймеріз у штаті у березні та виборів президента США у листопаді 2024 року.

Вердикт заснований на Чотирнадцятій поправці до Конституції: вона забороняє висуватися на вибори тим, хто брав участь у заколоті ( штурм Капітолію 6 січня 2021 року). За ухвалу проголосували чотири судді з семи.

"Ми усвідомлюємо масштаб і вагу питань, які зараз стоять перед нами. Ми також пам’ятаємо про наш священний обов’язок застосовувати закон без страху чи прихильності, не піддаючись впливу громадської реакції на рішення, які ми приймаємо відповідно до закону", — цитує Reuters коментар суддів.

Рішення набуде чинності 4 січня 2024 року та не буде обов'язковим для інших штатів. Судді наголосили, що адвокати Трампа можуть подати апеляцію до Верховного суду США.

У цьому випадку воно не набуде чинності в Колорадо до вердикту, але пошириться на всі штати, якщо Трампа програє.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права стати очільником Білого дому відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у "заколоті або повстанні", обіймати офіційні посади.

Зауважимо, президентські вибори в США проводить кожен із штатів самостійно. Правила, за якими організовано голосування, та критерії, за якими кандидати потрапляють до бюлетенів, визначаються штатами незалежно один від одного.

Подібні позови проти Трампа були подані в Міннесоті та Мічигані, в обох штатах суди першої інстанції відмовилися забороняти колишньому президенту балотуватися знову.

Зазначимо, що, згідно з опитуваннями, Трамп є лідером виборчих перегонів - його рейтинг вищий за рейтинг нинішнього президента Джо Байдена.

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп, який наразі має найбільшу підтримку електорату як республіканський кандидат на президентських виборах 2024 року, робить неоднозначні заяви щодо війни в Україні.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

45-й президент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.