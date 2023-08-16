Швейцария расширила секторальные санкции против России, полностью присоединившись к 11-му пакету ЕС

Швейцария расширила применение санкций против России, аналогичных последним санкциям Европейского союза. Как говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии, решение вступило в силу с 18:00 16 августа.

Там напоминают, что ЕС, куда эта страна не входит, в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины, а также на продолжающиеся дестабилизирующие действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины, 23 июня принял 11-й пакет санкций против РФ.

Швейцарские же власти уже 28 июня ввели аналогичные ограничительные меры в отношении 71 физического и 33 юридических лиц, основной целью которых указывалось эффективное предотвращение и пресечение обхода санкций в третьих странах и третьими странами.

В свою очередь, 16 августа начали действовать и остальные меры, содержащиеся в 11-м пакете санкций и имеющие отношение к самой Швейцарии. Они включают запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому совершенствованию РФ, в отношении еще 87 компаний, в том числе из третьих стран, поставлявших такие товары в Россию.

Кроме того, список товаров, на экспорт которых распространяется запрет, будет расширен за счет включения электронных компонентов и прекурсоров для химического оружия. Также Швейцария запретила продажу в Россию права интеллектуальной собственности и коммерческой тайны в отношении ряда товаров, что позволить предотвратить производство в самой РФ товаров, которые запрещено туда поставлять.

Запрет на транзит через Россию, в свою очередь, также был распространен на ряд новых товаров, таких как реактивное топливо и присадки к топливу, а также товары, пригодные для использования в авиационной или космической отрасли.

В финансовой сфере расширен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или в официальной валюте государства-члена ЕС, гражданам и организациям России. Продажа ценных бумаг российским гражданам и организациям запрещена вне зависимости от валюты.

В то же время указано, что швейцарское правительство принимает и предусмотренные введенные ЕС меры для предоставления исключений из санкций, которые бы касались гуманитарных вопросов либо же вводились с целью вывода швейцарских инвестиций из РФ.

Там указывают, что ЕС лишь создал правовую основу для инструмента по предотвращению обхода санкций, предусмотрев возможность запрета на вывоз в третьи страны товаров, которые могут быть использованы в гражданских и военных целях (товары двойного назначения), и товаров, способствующих военно-техническому совершенствованию России.

"ЕС предполагает использовать этот инструмент исключительно в крайнем случае. В настоящее время это не имеет существенного значения. Федеральный совет полон решимости принять эффективные меры против обхода санкций и рассмотрит применение этого инструмента в случае его фактического использования ЕС", - заявили швейцарские власти.

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