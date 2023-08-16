Швейцарія розширила секторальні санкції проти РФ, повністю приєднавшись до 11-го пакету ЄС

Швейцарія розширила застосування санкцій проти Росії, аналогічних останнім санкціям Європейського союзу. Як ідеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії, рішення набуло чинності з 18:00 16 серпня.

Там нагадують, що ЄС, куди ця країна не входить, у відповідь на воєнну агресію Росії проти України та дестабілізуючі дії Росії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 23 червня ухвалив 11-й пакет санкцій проти РФ.

Швейцарська ж влада вже 28 червня ввела аналогічні обмежувальні заходи щодо 71 фізичної та 33 юридичних осіб, основною метою яких вказувалося ефективне запобігання та припинення обходу санкцій у третіх країнах та третіми країнами.

У свою чергу, 16 серпня почала діяти й решта заходів, що містяться в 11-му пакеті санкцій і які стосуються самої Швейцарії. Вони включають заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які сприяють військово-технічному розвитку РФ, щодо ще 87 компаній, у тому числі з третіх країн, які постачали такі товари до Росії.

Крім того, список товарів, на експорт яких поширюється заборона, розширено за рахунок включення електронних компонентів та прекурсорів для хімічної зброї. Також Швейцарія заборонила продаж до Росії права інтелектуальної власності та комерційної таємниці щодо низки товарів, що дозволить запобігти виробленню в самій РФ товарів, які вже заборонено туди постачати.

Заборона на транзит через Росію, у свою чергу, також була поширена на низку нових товарів, таких як реактивне паливо та присадки до палива, а також товари, що можуть використовуватися в авіаційній чи космічній галузі.

У фінансовій сфері розширено діючу заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держави-члена ЄС, громадянам та організаціям Росії. Продаж цінних паперів російським громадянам та організаціям заборонено незалежно від валюти.

У той же час зазначено, що швейцарський уряд вживає і передбачені введені ЄС заходи для запровадження винятків із санкцій, які стосувалися б гуманітарних питань або ж виведення швейцарських інвестицій з РФ.

Там вказують, що ЄС лише створив правову основу для інструменту щодо запобігання обходу санкцій, передбачивши можливість заборони на вивезення до третіх країн товарів, які можуть бути використані у цивільних та військових цілях (товари подвійного призначення), та товарів, що сприяють військово-технічному вдосконаленню Росії .

"ЄС передбачає використовувати цей інструмент виключно в крайньому випадку. Наразі це не має суттєвого значення. Федеральна рада сповнена рішучості вжити ефективних заходів проти обходу санкцій і розгляне застосування цього інструменту у разі його фактичного використання ЄС", - заявила швейцарська влада.

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