Швейцария запретила реэкспорт готовившихся для Украины танков Leopard 1

Правительство Швейцарии отклонило запрос компании Ruag SA по поводу реэкспорта почти сотни модернизированных танков Leopard 1 A5 в Украину, которые были предусмотрены для передачи после модернизации в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно коммюнике, на которое ссылается издание, Федеральный совет Швейцарии 28 июня отказал компании Ruag SA в продаже 96 танков Leopard 1 A5 на основании законодательства о нейтралитете.

Указанные танки находятся в Италии и находятся в небоеспособном состоянии. Планировалась их транспортировка в Германию для модернизации, а затем передача в Украину в качестве военной помощи.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков не возможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа противоречила бы закону о средствах военного назначения и означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета", – говорится в заявлении.

Несмотря на столь непоколебимую позицию парламента, 7 июня сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, которая позволит этой нейтральной стране реэкспортировать оружие.

В конце июня Национальное собрание, нижняя палата парламента Швейцарии, одобрило продажу 25 из 96 списанных боевых танков Leopard 2 Германии, несмотря на ограничения по экспорту.

Заметим, что верхняя палата парламента Швейцарии отклонила предложение Федерального совета по созданию рабочей группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Беларуси, фактически отказавшись контролировать санкции против России.

Вопрос реэкспорта оружия вызвал широкие прения в Швейцарии, которой пришлось сбалансировать свою внешнеполитическую традицию нейтралитета.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Швейцарии, призвал разрешить реэкспорт оружия в Украину, заявив, что этот шаг будет жизненно важным в борьбе с российским вторжением.