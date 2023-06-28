Швейцарія заборонила реекспорт танків Leopard 1, які готувалися для України

Уряд Швейцарії відхилив запит компанії Ruag SA щодо реекспорту майже сотні модернізованих танків Leopard 1 A5 до України, які були передбачені для передачі після модернізації у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з комюніке, на яке посилається видання, Федеральна рада Швейцарії 28 червня відмовила компанії Ruag SA у продажу 96 танків Leopard 1 A5 на підставі законодавства про нейтралітет.

Зазначені танки наразі знаходяться в Італії і перебувають у небоєздатному стані. Планувалося їх транспортування до Німеччини для модернізації, а потім передача в Україну як військової допомоги.

"Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення і означав би зміну швейцарської політики нейтралітету", – йдеться у заяві.

Попри таку непохитну позицію парламенту, 7 червня сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволить цій нейтральній країні реекспортувати зброю.

Наприкінці червня Національні збори, нижня палата парламенту Швейцарії, схвалили продаж 25 з 96 списаних бойових танків Leopard 2 Німеччині, незважаючи на обмеження щодо експорту.

Питання реекспорту зброї викликало широкі дебати в Швейцарії, якій довелося збалансувати свою зовнішньополітичну традицію нейтралітету.

Зауважимо, що верхня палата парламенту Швейцарії відхилила пропозицію Федеральної ради про створення робочої групи із забезпечення дотримання санкцій проти Росії та Білорусі, фактично відмовившись контролювати санкцій проти Росії.

15 червня президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Швейцарії закликав дозволити реекспорт зброї в Україну, заявивши, що цей крок буде життєво важливим у боротьбі з російським вторгненням.