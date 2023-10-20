Связи с РФ нужно еще доказать: в Раде рассказали, почему процесс запрета УПЦ МП может быть длительным

Процесс запрета связанных с РФ религиозных организаций, прописанный в законопроекте №8371, достаточно длительный и предусматривает обязательную судебную процедуру.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, передает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Она отметила, что судебное рассмотрение вопроса очень важно, поскольку "другие варианты не прошли бы через Европейский суд по правам человека".

Документ предусматривает проведение религиозной экспертизы, для которой должны быть определены четкие критерии.

"Должна быть доказана связь религиозной организации со страной-агрессором, что она управляется из страны-агрессора, при этом дается возможность разорвать эту связь. И это один из мифов, что в законопроекте буквально записано, какую церковь нужно запретить. На самом деле у Московского патриархата есть возможность фактически отказаться от этой канонической связи, и тогда все будет хорошо. Но если религиозная организация не отказывается, тогда направляется иск в суд, а после соответствующего решения прекращается деятельность религиозной организации", – сказала Кравчук.

Она добавила, что этот процесс достаточно длительный, но это четко выписанная процедура.

Запрет УПЦ МП: голосование в Раде

Вопрос запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата набрал новые обороты после полномасштабного вторжения РФ в Украину, хотя в мае 2022 года Синод УПЦ МП объявил о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви.

В Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов по УПЦ МП. В частности, №8221 предусматривает запрет РПЦ и подчиненных ей структур, №8012 – обращение Верховной Рады к Кабинету министров о передаче в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, а №8262 – упрощение перехода с УПЦ в ПЦУ.

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информполитике поддержал эти три законопроекта в декабре 2022 года, однако в сессионном зале парламента голосований по ним так и не было.

В конце сентября текущего года председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте нет необходимых 226 голосов для принятия законопроекта о прекращении деятельности УПЦ МП. После этого народные депутаты собрали 226 подписей за рассмотрение соответствующего вопроса в парламенте.

И вот 19 октября парламент поддержал в первом чтении законопроект №8371, поданный правительством в январе 2023 года. В документе прописано, что Государственная служба этнополитики и свободы совести (ГЭСС) сможет проводить экспертизу по выявлению подчиненности религиозных организаций центру на территории страны-агрессора. Если такая организация не устранит нарушения, которые обнаружит ГЭСС, у службы будет возможность обратиться в суд о запрете организации.

В УПЦ МП отреагировали на это решение, заявив, что проект закона нарушает право на свободу вероисповедания и не отвечает Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в комментарии "РБК-Украина" сообщила, что окончательно документ быть принят не ранее месяца.

А глава комитета Никита Потураев допускает, что ко второму чтению законопроект может быть "завален" поправками, однако даже в таком случае документ хотят подготовить к окончательному рассмотрению до конца года.