Тегеран обвинил Зеленского в "антииранской пропаганде" за призыв прекратить поставки дронов в РФ

Тегеран обвинил президента Владимира Зеленского в распространении "антиранской пропаганды" после того, как он призвал иранцев прекратить предоставление военной помощи России.

Об этом сообщает Reuters.

Так, 24 мая Зеленский в видеообращении заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует украинцев.

"Повторение президентом Украины лживых заявлений, направленных против Исламской Республики Иран, отвечает антииранской пропагандистской и медийной войне, целью которой является привлечение максимального количества оружия и финансовой помощи от стран Запада", - заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

Отметим, сотрудничество между Россией и Ираном активизировалось после того, как РФ попала под западные санкции из-за агрессии в Украине.

В обмен на иранские дроны Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения.

Тегеран также согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.

Напомним, недавно США ввели новые санкции против России и Ирана .

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