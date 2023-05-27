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Тегеран обвинил Зеленского в "антииранской пропаганде" за призыв прекратить поставки дронов в РФ
Тегеран обвинил президента Владимира Зеленского в распространении "антиранской пропаганды" после того, как он призвал иранцев прекратить предоставление военной помощи России.
Об этом сообщает Reuters.
Так, 24 мая Зеленский в видеообращении заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует украинцев.
"Повторение президентом Украины лживых заявлений, направленных против Исламской Республики Иран, отвечает антииранской пропагандистской и медийной войне, целью которой является привлечение максимального количества оружия и финансовой помощи от стран Запада", - заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, сотрудничество между Россией и Ираном активизировалось после того, как РФ попала под западные санкции из-за агрессии в Украине.
В обмен на иранские дроны Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения.
Тегеран также согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.
Напомним, недавно США ввели новые санкции против России и Ирана .
Фото: ua.depositphotos.com