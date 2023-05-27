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Тегеран звинуватив Зеленського в "антиіранській пропаганді" за заклик припинити постачання дронів до РФ
Тегеран звинуватив президента Володимира Зеленського в поширенні "антиіранської пропаганди" після того, як він закликав іранців припинити надання військової допомоги Росії.
Про це повідомляє Reuters.
Так, 24 травня Зеленський у відеозверненні заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється тільки ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, і закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує українців.
"Повторення президентом України брехливих заяв, спрямованих проти Ісламської Республіки Іран, відповідає антиіранській пропагандистській та медійній війні, метою якої є залучення якнайбільшої кількості зброї та фінансової допомоги від країн Заходу", - заявив офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зауважимо, співпраця між Росією та Іраном активізувалася після того, як РФ потрапила під західні санкції через агресію в Україні.
В обмін на іранські дрони Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.
Тегеран також погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.
Нагадаємо, нещодавно США ввели нові санкції проти Росії та Ірану.
Фото: ua.depositphotos.com