Тегеран звинуватив Зеленського в "антиіранській пропаганді" за заклик припинити постачання дронів до РФ

Тегеран звинуватив президента Володимира Зеленського в поширенні "антиіранської пропаганди" після того, як він закликав іранців припинити надання військової допомоги Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Так, 24 травня Зеленський у відеозверненні заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється тільки ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, і закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує українців.

"Повторення президентом України брехливих заяв, спрямованих проти Ісламської Республіки Іран, відповідає антиіранській пропагандистській та медійній війні, метою якої є залучення якнайбільшої кількості зброї та фінансової допомоги від країн Заходу", - заявив офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані.

Зауважимо, співпраця між Росією та Іраном активізувалася після того, як РФ потрапила під західні санкції через агресію в Україні.

В обмін на іранські дрони Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.

Тегеран також погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

Нагадаємо, нещодавно США ввели нові санкції проти Росії та Ірану.

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