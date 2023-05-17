РФ та Іран побудують залізничний коридор, який конкуруватиме з Суецьким каналом

Країна-агресор РФ та Іран 17 травня підписали угоду про будівництво залізничного коридору, який конкуруватиме з Суецьким каналом як основний світовий торговельний шлях.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що лідер РФ Володимир Путін і його іранський колега Ебрагім Раісі через відеозв’язок спостерігали за підписанням угоди про фінансування та будівництво іранської залізничної лінії.

Залізниця Рашт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з’єднання Індії, Ірану, Росії, Азербайджану та інших країн залізницею та морем – маршрут, який, за словами Росії, може конкурувати із Суецьким каналом як основний світовий торговий шлях.

Крім того, 162-кілометрова залізниця вздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з’єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.

Як заявив лідер Ірану, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном і Москвою.

Зауважимо, співпраця між Росією та Іраном активізувалася після того, як РФ потрапила під західні санкції через агресію в Україні.

В обмін на іранські дрони Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.

Тегеран також погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

Нагадаємо, нещодавно США ввели нові санкції проти Росії та Ірану.