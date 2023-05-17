РФ и Иран построят железнодорожный коридор, который будет конкурировать с Суэцким каналом

Страна-агрессор РФ и Иран 17 мая подписали соглашение о строительстве железнодорожного коридора, который будет конкурировать с Суэцким каналом как основной мировой торговый путь.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что лидер РФ Владимир Путин и его иранский коллега Эбрагим Раиси через видеосвязь наблюдали за подписанием соглашения о финансировании и строительстве иранской железнодорожной линии.

Железная дорога Рашт-Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, России, Азербайджана и других стран по железной дороге и по морю – маршрут, который, по словам России, может конкурировать с Суэцким каналом как основной мировой торговый путь.

Кроме того, 162-километровая железная дорога вдоль побережья Каспийского моря поможет соединить русские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.

Как заявил лидер Ирана, это соглашение является важным и стратегическим шагом в направлении сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Отметим, сотрудничество между Россией и Ираном активизировалось после того, как РФ попала под западные санкции из-за агрессии в Украине.

В обмен на иранские дроны Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения.

Тегеран также согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.

Напомним, недавно США ввели новые санкции против России и Ирана .