Украина внедрила еще 18 стандартов НАТО по безопасности и обороне: какие именно

В Силах безопасности и обороны Украины в период с декабря 2023 года по январь 2024 года было введено еще 18 стандартов НАТО, включая навигацию и работу водолазов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что среди стандартов, введенных в рамках Целей партнерства Украина-НАТО:

стандарты по защите войск (сил) ВСУ;

обучение Военно-Морских Сил по связи, коммуникационных и информационных системам, транспортному обеспечению.

Кроме того, в инициативном порядке Украина ввела стандарты, касающиеся навигационно-гидрографической поддержки, водолазной деятельности, горюче-смазочных материалов.

Как сообщают в Минобороны, всего в ведомстве и ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО:

192 (88% от запланированного) – в рамках Целей партнерства Украина-НАТО, являющихся первоочередными стандартами Альянса;

123 – в инициативном порядке, внедряемом Украиной вне Целей партнерства.

В настоящее время в НАТО существует 1135 стандартов - то есть в Силах безопасности и обороны Украины уже введено почти 28% от общего количества.

По словам заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, это больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся на последней волне расширения Альянса.

Он отметил, что в 2024 году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности.

Ранее сообщалось, что в течение ноября-декабря 2023 года в Минобороны и ВСУ введено еще 7 стандартов Альянса. Среди них – стандарты по навигационно-гидрографической поддержке, ведению боевых действий, качеству горюче-смазочных материалов, подготовке Военно-Морских Сил по связи.

Также в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Это ведущая система в мире в области логистики.

После того, как Министерство обороны Украины кардинально перестроило архитектуру закупок и привело ее в соответствие со стандартами НАТО, за четыре месяца ведомству удалось сэкономить на закупках примерно 3,5 млрд гривен.