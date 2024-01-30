Україна впровадила ще 18 стандартів НАТО в безпеці та обороні: які саме

У Силах безпеки і оборони України у період з грудня 2023 року по січень 2024 року впровадили ще 18 стандартів НАТО, серед яких навігація та робота водолазів.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що серед стандартів, які запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО:

стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ;

навчання Військово-Морських Сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення.

Крім того, в ініціативному порядку Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, пально-мастильних матеріалів.

Як повідомляють в Міноборони, загалом у відомстві та ЗСУ й інших складових сектора безпеки і оборони запроваджено 315 стандартів НАТО:

192 (88% від запланованого) – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу;

123 – в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Наразі в НАТО існує 1135 стандартів - тобто, в Силах безпеки і оборони України вже запроваджено майже 28% від загальної кількості.

За словами заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, це більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу.

Він зазначив, що у 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.

Раніше повідомлялося, що протягом листопада-грудня 2023 року в Міноборони та ЗСУ запроваджено ще 7 стандартів Альянсу. Серед них – стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку.

Також в ЗСУ впроваджується автоматизована система управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Це провідна система у світі у сфері логістики.

Після того, як Міністерство оборони України кардинально перебудувало архітектуру закупівель і привело її у відповідність до стандартів НАТО, протягом чотирьох місяців відомству вдалося зекономити на закупівлях приблизно 3,5 млрд гривень.