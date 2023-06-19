"Утраченных позиций нет": Зеленский прокомментировал ограниченное продвижение украинских войск на фронте

Президент Владимир Зеленский указывает, что украинские войска успешно противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов на тех направлениях на фронте, где не продвигаются вперед. Об этом он заявил в вечернем видеообращении после дневного заседания Ставки верховного главнокомандующего. При этом он подчеркнул, что пока в наступательных действиях не задействованы бригады, которые формировались для этого структурами Министерства внутренних дел.

"Ставка. Первоочередно – передовая, конкретные вопросы наступления. Были доклады командующих и командиров непосредственно по направлениям боев. Доклад главкома, руководителя ГУР. Отдельно и подробно рассмотрели подготовку и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и наших пограничников – тех, кто ждет своего часа для боевых действий", - отметил глава государства.

По его словам, ситуацию сейчас можно охарактеризовать как давление, но давление именно со стороны украинских военных, которые хотя и не продвигаются на части направлений, но и не теряют своих позиций.

"На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений – защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас – нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему знамени", - указал Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что "сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и на всем нашем Востоке", и этому не помешают укрепления, которые успели выстроить россияне для недопущения деоккупации соответствующих территорий.

"Нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Потому что мы – на своей земле, и это дает наибольшую силу. Я благодарю всех наших воинов – каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые задействованы в наших активных наступательных и оборонительных действиях сейчас. Спасибо за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию!" – подчеркнул глава государства.

Напомним, что за две недели боев в Донецкой и Запорожской областях украинская армия смогла отбить восемь небольших сел: в частности, последним было подтверждено освобождение села Пятихатки Запорожской области.