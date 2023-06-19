"Втрачених позицій немає": Зеленський прокоментував обмежене просування українських війск на фронті

Президент Володимир Зеленський вказує, що українські війська наразі успішно протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів на тих напрямках на фронті, де не мають просування вперед. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні після денного засідання Ставки верховного головнокомандувача. При цьому він підкреслив, що поки у наступальних діях не задіяни бригади, які формувалися для цього структурами Міністерства внутрішніх справ.

"Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь головкома, керівника ГУР. Окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій", - зазначив глава держави.

За його словами, наразі ситуацію можна охарактеризувати як тиск, але тиск саме з боку українських військових, які хоча й не просуваються на частині напрямків, але не втрачають своїх позицій.

"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору", - вказав Зеленський.

Він висловив упевненість у тому, що "синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході", і цьому не завадять укріплення, які встигли збудувати росіяни для недопущення деокупації відповідних територій.

"Немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, яке зупинить Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу. Я дякую всім нашим воїнам – кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру та кожному генералу, які задіяні в наших активних наступальних та оборонних діях зараз. Дякую вам за кожну звільнену та за кожну захищену позицію!" - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що за два тижні боїв у Донецькій та Запорізькій областях українська армія змогла відбити вісім невеликих сіл: зокрема, останнім було підтверджено звільнення села П'ятихатки Запорізької області.