Зеленський провів засідання Ставки: зосередилися на двох темах

Президент України Володимир Зеленський 19 червня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в Telegram-каналі очільника держави.

За його словами, присутні зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу.

На засіданні доповідали командувач Сухопутних військ ЗСУ й оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Ішлося про оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами, а також про прогноз дій противника на найближчий час.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, про попереднє засідання Ставки Володимир Зеленський повідомляв 12 червня. Тоді він зауважував, що ключові доповіді на засіданні були від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші і найгарячіші: "Хортиця" та "Таврія".