В Армении решили ратифицировать решение МКС

Конституционный суд Армении признал обязательства, закрепленные в Римском уставе Международного уголовного суда, соответствующими Конституции Республики Армения. Теперь власти Армении должны выполнять решения МКС.

Такое решение озвучил глава Конституционного суда Арман Диланян, сообщает "Арменпресс".

Такая ратификация означает, что власти Армении должны будут выполнить ордера на арест российского диктатора Владимира Путнина и уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой.

В 2022 году правительство Республики Армения пыталось рафицировать обязательства перед МКС, но попытка была неудачной.

Теперь Правительство страны вновь вернулось к этому вопросу, поскольку, по логике Римского устава, у Армении появится возможность привлечь к ответственности Азербайджан.

Эти две страны уже давно не могут прийти к согласию через спорную территорию - Нагорный Карабах. Во Второй карабахской войне, продолжавшейся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль 5 городов, 4 поселка, 286 сел и азербайджано-иранскую границу. В ноябре 2020 года президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и президент РФ Путин подписали в формате видеоконференции трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в регионе нагорно-карабахского конфликта.

Однако в ночь с 12 на 13 сентября 2022 г произошло обострение конфликта: стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах. На следующий день Армения обратилась в ОДКБ за военной помощью в восстановлении территориальной целостности, но не получила ее.

6 октября во время переговоров в Праге Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга.