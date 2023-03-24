У Вірменії вирішили ратифікувати рішення МКС

Конституційний суд Вірменії визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, такими, що відповідають Конституції Республіки Вірменія. Тепер влада Вірменії повинна виконувати ухвали МКС.

Таке рішення озвучив голова Конституційного суду Арман Діланян, повідомляє "Арменпресс".

Така ратифікаці означає, що влада Вірменії повинна буде виконати ордери на арешт російського диктатора Володмира Путніа і уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової.

У 2022 році уряд Республіки Вірменія намагався рафікувати зобов'язання перед МКС, але спроба була невдалою.

Тепер Уряд країни знов повернувся до цього питання, оскільки, за логікою Римсткого статуту, у Вірменії з'явиться можливість притягнути до відповідальності Азербайджан.

Ці дві країни вже давно не можуть дійти згоди через спірну територію - Нагірний Карабах. У Другій карабаській війні, яка тривала з 27 вересня по 10 листопада 2020 року, Збройні сили Азербайджану взяли під контроль 5 міст, 4 селища, 286 сіл і азербайджано-іранський кордон. В листопаді 2020 року президент Азербайджану Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Пашинян і президент РФ Путін підписали у форматі відеоконференції тристоронню заяву про повне припинення військових дій в регіоні нагірно-карабахського конфлікту.

Проте, в ніч з 12 на 13 вересня 2022 року відбулося загострення конфлікту: сторони звинуватили одне одного в провокаціях та обстрілах. На наступний день Вірменія звернулася до ОДКБ по військову допомогу у відновленні територіальної цілісності, але не отримала її.

6 жовтня, під час переговорів у Празі Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність і суверенітет один одного.