В Госдепе США оценили вероятность ареста Путина во время его президентства

Вряд ли кто-то арестует президента РФ Владимира Путина, пока он находится на этом посту. Об этом заявила представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак в интервью "Бабелю".

"Национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства. Но вряд ли кто-то будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, Международного уголовного суда или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", – сказала она.

При этом американская чиновница отметила, что это не мешает начать расследование, подготовить обвинительные акты против Путина и других лиц, командующих в стране-агрессоре. Особенно это касаются чиновников Министерства обороны РФ, которые планировали и осуществляли агрессивную войну, но не имеют иммунитета.

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

В связи с этим диктатора могут арестовать на территории более 120 стран, которые ратифицировали Римский устав (Украина этого не сделала).

На фоне этого ордера Путин решил пропустить недавний саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.

А в Гааге в июле открыли Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу над руководством страны-агрессора.