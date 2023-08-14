У Держдепі США оцінили ймовірність арешту Путіна під час його президентства

Навряд чи хтось заарештує президента РФ Володимира Путіна, поки він перебуває на цій посаді. Про це заявила представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак в інтерв'ю "Бабелю".

"Національні суди не можуть подолати імунітету глави держави. Але навряд чи хтось буде заарештовувати Путіна, поки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, Міжнародного кримінального суду чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави", – сказала вона.

При цьому американська чиновниця зауважила, що це не заважає розпочати розслідування, підготувати обвинувальні акти проти Путіна та інших осіб, які командують в країні-агресорці. Особливо це стосуються посадовців Міністерства оборони РФ, які планували та здійснювали агресивну війну, але не мають імунітету.

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

У звʼязку з цим диктатора можуть заарештувати на території понад 120 країн, які ратифікували Римський статут (Україна цього не зробила).

На тлі цього ордеру Путін вирішив пропустити нещодавній саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці.

А в Гаазі в липні відкрили Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу над керівництвом країни-агресорки.