В ISW объяснили, почему по Москве расставили комплексы ПВО

Кремль развернул системы противовоздушной обороны в Москве, чтобы, вероятно, создать подстрекательские образы, изображающие войну как более угрожающую для российского общества.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль активизирует свои усилия, чтобы подготовить население к затяжной войне в Украине и создает для этого информационные условия.

"Маловероятно, что Кремль считает, что Украина будет нацеливаться на Москву, и это, вероятно, показательная игра, чтобы поддержать усиление информационных операций, чтобы подготовить российское внутреннее информационное пространство к длительной войне в Украине и последующим жертвам", - считают аналитики.

По мнению экспертов, эта демонстрация систем ПВО также, вероятно, является частью новой информационной операции, целью которой является увеличить поддержку Россией военных усилий и последующую мобилизацию путем абсурдного изображения Украины как угрозы для Москвы.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц сообщало, что российские власти приняли решение развернуть в столице страны и в окрестностях Москвы установки противовоздушной обороны, потому что боятся, что Украина нанесет удар беспилотниками.

Отметим, что США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили удары по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы. США также пересмотрели свою оценку угрозы того, могут ли поставки оружия ВСУ привести к военной конфронтации между РФ и НАТО.

Кроме того, администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает варианты того, что нужно предоставить Киеву, чтобы ВСУ могли начать наступление на Крым и освободить полуостров.