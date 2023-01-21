В ISW пояснили, чому по Москві розставили комплекси ППО

Кремль розгорнув системи протиповітряної оборони в Москві, щоб, ймовірно, створити підбурливі образи, які зображають війну як більш загрозливу для російської громадськості.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль активізує свої зусилля, щоб підготувати населення до затяжної війни в Україні і створює для цього інформаційні умови.

"Малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна буде націлюватися на Москву, і це, ймовірно, показова гра, щоб підтримати посилення інформаційних операцій, щоб підготувати російський внутрішній інформаційний простір до тривалої війни в Україні та подальших жертв", - вважають аналітики.

На думку експертів, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною нової інформаційної операції, яка має на меті збільшити підтримку Росією військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози для Москви.

Нагадаємо, агентство Bloomberg з посилання на офіційних осіб повідомляло, що російська влада прийняла рішення розгорнути в столиці країни та на околицях Москви установки протиповітряної оборони, тому що бояться, що Україна нанесе удар безпілотниками.

Зазначимо, що США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви. Також США переглянули свою оцінку загрози того, чи можуть постачання зброї ЗСУ призвести до військової конфронтації між РФ та НАТО.

Крім того, адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає варіанти щодо того, що потрібно надати Києву, щоб ЗСУ могли розпочати наступ на Крим та звільнити півострів.