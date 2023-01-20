В Москві розгорнули ППО через страх, що Україна атакує безпілотниками - Bloomberg

Російська влада прийняла рішення розгорнути в столиці країни установки протиповітряної оборони околицях Москви, тому що бояться, що Україна нанесе удар безпілотниками. Про це повідомило агентство Bloomberg з посилання на офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

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Джерела видання розповіли, що ППО вирішили розгорнути після атак безпілотниками військових баз в Саратові та Рязані у грудні 2022 року. Зазначається, що ці міста розташовані приблизно в 500 км від столиці.

Росія звинуватила Україну в атаках на свої бази, але Київ офіційно не взяв на себе відповідальність.

Крім того, то по всій РФ місцева влада почала перевіряти бомбосховища. Зауважимо, що будь-які дії російської влади можуть бути провокаціє або підготовкою до неї чи чергової ІПСО.

Нагадаємо, що США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви. Також США переглянули свою оцінку загрози того, чи можуть постачання зброї ЗСУ призвести до військової конфронтації між РФ та НАТО.

Крім того, адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає варіанти щодо того, що потрібно надати Києву, щоб ЗСУ могли розпочати наступ на Крим та звільнити півострів.