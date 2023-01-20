В Москве развернули ПВО из-за страха, что Украина атакует беспилотниками - Bloomberg

Российские власти приняли решение развернуть в столице страны установки противовоздушной обороны и в окрестностях Москвы, потому что боятся, что Украина нанесет удар беспилотниками. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

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Источники издания рассказали, что ПВО решили развернуть после атак беспилотниками военных баз в Саратове и Рязани в декабре 2022 года. Эти города расположены примерно в 500 км от столицы.

Россия обвинила Украину в атаках на свои базы, но Киев официально не взял на себя ответственность.

Кроме того, то по всей РФ местные власти начали проверять бомбоубежища. Заметим, что любые действия российских властей могут быть провокацией или подготовкой к ней, или очередной ИПСО.

Напомним, что США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили удары по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы. США также пересмотрели свою оценку угрозы того, могут ли поставки оружия ВСУ привести к военной конфронтации между РФ и НАТО.

Кроме того, администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает варианты того, что нужно предоставить Киеву, чтобы ВСУ могли начать наступление на Крым и освободить полуостров.