В Израиле прекращают выплаты украинским беженцам

В феврале в Израиле завершится срок действия распоряжения правительства по выплатам украинцам, бежавшим от войны. Соответственно, беженцы из Украины, которые эвакуировались в Израиль, перестанут получать деньги от государства.

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Об этом сообщило издание Haaretz.

"Выплата специальной ежемесячной помощи новым иммигрантам в Израиль, сбежавшим от российского вторжения в Украину, будет прекращена в феврале, поскольку истек срок действия временного распоряжения, которое позволяло это" – заявили в Министерстве аллеи и интеграции.

В ведомстве добавили, что не намерены продолжать действие распоряжения.

Более того, еще не все украинцы получили пособие за декабрь, что связано с нехваткой финансирования в размере 5,9 млн долларов.

Около 24 тысяч бежавших от войны украинцев получили в Израиле хотя бы один раз выплату гранта с февраля 2022 года.

Кроме того, правительство Польши, в которую выехало едва ли не самое большое количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.

В то же время недавно стало известно, что правительство Чехии приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год — до марта 2024 года.