- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
В Ізраїлі припиняють виплати українським біженцям
У лютому в Ізраїлі завершиться термін дії розпорядження уряду щодо виплат українцям, які тікали від війни. Відповідно біженці з України, які евакуювалися до Ізраїлю, перестануть отримувати гроші від держави.
Про це повідомило видання Haaretz.
"Виплату спеціальної щомісячної допомоги новим іммігрантам до Ізраїлю, які втекли від російського вторгнення в Україну, буде припинено в лютому, оскільки закінчився термін дії тимчасового розпорядження, яке дозволяло це" – заявили в Міністерстві алії та інтеграції.
У відомстві додали, що не мають наміру продовжувати дію розпорядження.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Більше того, ще не всі українці отримали допомогу за грудень, що пов'язано з нестачею фінансування у розмірі 5,9 млн доларів.
Близько 24 тисяч українців, що втікали від війни, отримали в Ізраїлі хоча б один раз виплату гранту з лютого 2022 року.
Крім того, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.
Водночас, нещодавно стало відомо, що уряд Чехії ухвалив рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2024 року.