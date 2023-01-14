В Ізраїлі припиняють виплати українським біженцям

У лютому в Ізраїлі завершиться термін дії розпорядження уряду щодо виплат українцям, які тікали від війни. Відповідно біженці з України, які евакуювалися до Ізраїлю, перестануть отримувати гроші від держави.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило видання Haaretz.

"Виплату спеціальної щомісячної допомоги новим іммігрантам до Ізраїлю, які втекли від російського вторгнення в Україну, буде припинено в лютому, оскільки закінчився термін дії тимчасового розпорядження, яке дозволяло це" – заявили в Міністерстві алії та інтеграції.

У відомстві додали, що не мають наміру продовжувати дію розпорядження.

Більше того, ще не всі українці отримали допомогу за грудень, що пов'язано з нестачею фінансування у розмірі 5,9 млн доларів.

Близько 24 тисяч українців, що втікали від війни, отримали в Ізраїлі хоча б один раз виплату гранту з лютого 2022 року.

Крім того, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.

Водночас, нещодавно стало відомо, що уряд Чехії ухвалив рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2024 року.