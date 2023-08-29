В Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины: что придумали пропагандисты

Страна-агрессор РФ готовится к очередному этапу информационной войны в украинском и мировом медиапространствах. В Кремле утвердили очередные пропагандистские нарративы, которые должны дискредитировать Украину и оказать влияние на ее поддержку западными партнерами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Там отмечают, что 25 августа 2023 года в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, вовлеченных в проведение операций в информационной сфере.

Что придумали пропагандисты

Определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:

1) "Массовая мобилизация":

вроде бы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

будто мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

2) "Уныние украинских партнеров в возможности победы":

мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";

фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США по поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

3) "Украинское контрнаступление не имеет успехов":

вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;

вроде бы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели защитников в каждом регионе Украины;

поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

4) "Тотальная коррупция":

якобы государство не борется с коррупцией – "бюджет разворовывается, закупки не производятся";

вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров.

5) "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:

вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;

"развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;

"свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;

"Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;

украинские власти вроде бы "сдают" Купянск.

В ГУР МО призвали украинцев соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.

Фейки России

Напомним, сейчас российские ресурсы распространяют фейковую информацию о том, что Украина вроде бы планирует мобилизовать 30 тысяч этнических украинцев в Канаде.

В ГУР недавно предупреждали, что политтехнологи страны-агрессора РФ подготовили очередной раунд дезинформационной кампании по Украине и планируют ряд провокативных публикаций в западных СМИ.

Россия постоянно разгоняет фейки ради дискредитации Украины. В частности, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара на командном пункте вблизи Херсона. У него якобы травма головы, осколочные ранения и ему "совершили трепанацию черепа". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Позже российская пропаганда придумала фейк о "гибели" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.