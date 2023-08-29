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В Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины: что придумали пропагандисты
Страна-агрессор РФ готовится к очередному этапу информационной войны в украинском и мировом медиапространствах. В Кремле утвердили очередные пропагандистские нарративы, которые должны дискредитировать Украину и оказать влияние на ее поддержку западными партнерами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Там отмечают, что 25 августа 2023 года в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.
В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, вовлеченных в проведение операций в информационной сфере.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Что придумали пропагандисты
Определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:
1) "Массовая мобилизация":
- вроде бы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
- будто мобилизация будет касаться несовершеннолетних.
2) "Уныние украинских партнеров в возможности победы":
- мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";
- фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США по поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.
3) "Украинское контрнаступление не имеет успехов":
- вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
- вроде бы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели защитников в каждом регионе Украины;
- поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
4) "Тотальная коррупция":
- якобы государство не борется с коррупцией – "бюджет разворовывается, закупки не производятся";
- вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров.
5) "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:
- вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
- "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
- "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;
- "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
- украинские власти вроде бы "сдают" Купянск.
В ГУР МО призвали украинцев соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.
Фейки России
Напомним, сейчас российские ресурсы распространяют фейковую информацию о том, что Украина вроде бы планирует мобилизовать 30 тысяч этнических украинцев в Канаде.
В ГУР недавно предупреждали, что политтехнологи страны-агрессора РФ подготовили очередной раунд дезинформационной кампании по Украине и планируют ряд провокативных публикаций в западных СМИ.
Россия постоянно разгоняет фейки ради дискредитации Украины. В частности, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в результате российского ракетного удара на командном пункте вблизи Херсона. У него якобы травма головы, осколочные ранения и ему "совершили трепанацию черепа". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг эту информацию.
Позже российская пропаганда придумала фейк о "гибели" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.