У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України: що придумали пропагандисти

Країна-агресор РФ готується до чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. У Кремлі затвердили чергові пропагандистські наративи, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її підтримку західними партнерами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Там зазначають, що 25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.

У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

Що придумали пропагандисти

Визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) "Масова мобілізація":

начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2) "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги":

уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3) "Український контрнаступ не має успіхів":

начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;

пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) "Тотальна корупція":

начебто держава не бореться з корупцією – "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";

начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) "Прекрасне" життя на окупованих територіях:

начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

"розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

"вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами РФ;

"Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто "здає" Куп'янськ.

У ГУР МО закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Фейки Росії

Нагадаємо, наразі російські ресурси поширюють фейкову інформацію про те, що Україна начебто планує мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді.

У ГУР нещодавно попереджали, що політтехнологи країни-агресора РФ підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України та планують ряд провокативних публікацій у західних ЗМІ.

Зазначимо, Росія постійно розганяє фейки заради дискредитації України. Зокрема, раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного було важко поранено у результаті російського ракетного удару на командному пункті поблизу Херсона. У нього нібито травма голови, осколкові поранення і йому "зробили трепанацію черепа". Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував цю інформацію.

Пізніше російська пропаганда придумала фейк про "загибель" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.