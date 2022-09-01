В МИД Украины отреагировали на слова Лаврова о намерении РФ защитить "интересы русскоязычных в Молдове"

В Министерстве иностранных дел Украины рассматривают последние заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Молдове как аналогичные риторике, использовавшейся для оправдания российского военного вторжения в Украину. Об этом написал в Twitter спикер ведомства Олег Николенко.

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"Лавров заявил, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения Молдовы. Мы видели это. Это был именно тот ложный предлог, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину. Мы выражаем нашу полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы", - подчеркнул дипломат.

Отметим, что накануне Лавров заявил, что российские власти намерены не допустить ущемления интересов русскоязычных, в том числе русских, жителей Молдовы, подчеркнув, что имеет в виду не только жителей самопровозглашенной и не признанной самой РФ Приднестровской Молдавской Республики.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного, русского населения в Молдове не пострадали никоим образом. Не будем забывать, что кроме Приднестровья в Молдове есть также Гагаузия, тоже претендующая на особый статус. Она имеет, кстати, некоторые элементы особого статуса. И я думаю, что молдавское руководство поступит правильно, если бросит играть в навязываемые Западом геополитические игры и задумается об интересах тех людей, которые живут бок о бок", - сказал он.

Отметим, что всего в Молдове, по данным переписи 2014 года (в которых не учтена территория Приднестровья, а также значительная часть населения Кишинева, где живет большое число русских и прочих русскоязычных граждан), проживало 4% русских, не образующих сплошных компактных ареалов расселения. При этом число лиц, для которых русский язык является родным, составляло 9,4%, а разговорным его назвали 14,1%.

В Гагаузии же, имеющей, несмотря на унитарный характер Молдовы, статус автономного образования, русских было лишь 3,2%, в то время как родным русский язык называли 9,8%, а вот разговорным - 40,3% населения (гагаузский - лишь 54,3%).

При этом именно Гагаузия является наиболее радикально пророссийской частью Молдовы, вместе с болгаронаселенным Тараклийским районом отличавшейся на всех последних общенациональных выборах почти единогласной поддержкой Партии социалистов РМ и бывшего уже президента Игоря Додона.

В то же время регион компактного расселения гагаузов и болгар в Молдове вплотную примыкает к границе Украины, с другой стороны которой также компактно проживают эти народы, и образует с частью Одесской области единый исторический регион Буджак.

Напомним, что в результате войны с РФ он оказался номинально отрезан от остальной Украины из-за разрушения российскими авиаударами автомобильно-железнодорожного моста в поселке Затока (сообщение с этой частью Одесской осуществляется по арендуемому Украиной участку трассы, проходящей по территории молдавского села Паланка, а также с недавних пор было запущено водное сообщение через Днестровский лиман).

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