У МЗС України відреагували на слова Лаврова про намір РФ захистити "інтереси російськомовних у Молдові"

У Міністерстві закордонних справ України розглядають останні заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова щоод Молдови як аналогічні до риторики, яка використовувалася для виправдання російського військового вторгнення в Україну. Про це написав у Twitter речник відомства Олег Ніколенко.

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"Лавров заявив, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення Молдови. Ми бачили це. Це був саме той хибний привід, який Росія використала для виправдання свого вторгнення в Україну. Ми висловлюємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності Молдови", - наголосив дипломат.

Зазначимо, що напередодні Лавров заявив, що російська влада має намір не допустити утисків інтересів російськомовних мешканців Молдови, у тому числі росіян, наголосивши, що має на увазі не лише жителів самопроголошеної і не визнаної самою РФ Придністровської Молдавської Республіки.

"Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного, російського населення в Молдові не постраждали жодним чином. Не забуватимемо, що крім Придністров'я в Молдові є також Гагаузія, яка також претендує на особливий статус. Вона має, до речі, деякі елементи особливого статусу. І я думаю, Що молдавське керівництво вчинить правильно, якщо кине грати в геополітичні ігри, що нав'язуються Заходом, і задумається про інтереси тих людей, які живуть пліч-о-пліч", - сказав він.

Зазначимо, що всього в Молдові, за даними перепису 2014 року (у яких не враховано територію Придністров'я, а також значну частину населення Кишинева, де мешкає велика кількість російських та інших російськомовних громадян), проживало 4% росіян, які не утворюють суцільних компактних ареалів розселення. При цьому кількість осіб, для яких російська мова є рідною, становила 9,4%, а розмовною її назвали 14,1%.

У Гагаузії ж, що, незважаючи на унітарний характер Молдови, має статус автономного утворення, росіян було лише 3,2%, тоді як рідною російську мову називали 9,8%, а ось розмовною - 40,3% населення (гагаузьку - лише 54,3%).

При цьому саме Гагаузія є найбільш радикально проросійською частиною Молдови, яка разом із болгаронаселеним Тараклійським районом відзначалася на всіх останніх загальнонаціональних виборах майже одностайною підтримкою Партії соціалістів РМ і колишнього вже президента Ігоря Додона.

Водночас регіон компактного розселення гагаузів та болгар у Молдові впритул примикає до кордону України, з іншого боку якого також компактно проживають ці народи, та утворює з частиною Одеської області єдиний історичний регіон Буджак.

Нагадаємо, що в результаті війни з РФ ця частина Одещини виявилася номінально відрізаною від решти території України через руйнування російськими авіаударами автомобільно-залізничного мосту в селищі Затока (сполучення з цією частиною області здійснюється ділянкою траси, що проходить по території молдавського села Паланка й орендується Україною, а також з недавніх пір було запущено водне сполучення через Дністровський лиман).

Джерело фото: ua.depositphotos.com