В Пентагоне озвучили дату новой встречи контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4"

Четвертая встреча контактной группы по обороне Украины, известная как формат "Рамштайн", состоится 20 июля в режиме онлайн.

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Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова.

Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украины, в частности, о новом пакете на $400 млн, о котором было объявлено 8 июля.

Резников, в свою очередь, рассказал главе Пентагона о ситуации в Украине.

Министры обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по обороне Украины и обменялись мнениями по поводу будущей помощи США и союзников Украины в формате "Рамштайн"

Следующая встреча участников контактной группы по обороне Украины, как ожидается, пройдет 20 июля в виртуальном режиме.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отмечает необходимость наращивания поставок Украине американских артиллерийских систем дальнего действия HIMARS. Также Украина очень нуждается в бронетехнике, включая танки, а также в большем количестве беспилотных летательных аппаратов.

Отметим, что по данным издания The Washington Post, Украина уже стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США, обойдя Египет и Израиль. В период с 2014 по 2021 год Киев получил от Вашингтона вооружения на 2,7 миллиарда долларов.