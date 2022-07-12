У Пентагоні озвучили дату нової зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-4"

Четверта зустріч контактної групи з оборони України відома як формат "Рамштайн" відбудеться 20 липня в режимі онлайн.

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Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Зазначається, що відбулася телефонна розмова міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова.

Остін надав Резнікову оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки України, зокрема про новий пакет на $400 млн, про який було оголошено 8 липня.

Резніков, у свою чергу, розповів голові Пентагону про ситуацію в Україні.

Міністри обговорили порядок денний наступного засідання контактної групи з оборони України та обмінялися думками щодо майбутньої допомоги США та союзників України у форматі "Рамштайн"

Наступна зустріч учасників контактної групи з оборони України, як очікується, відбудеться 20 липня у віртуальному режимі.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков наголошує на необхідності нарощування поставок Україні американських артилерійських систем дальньої дії HIMARS. Також Україна дуже потребує бронетехніки, включаючи танки, а також більшу кількість безпілотних літальних апаратів.

Зазначимо, що за даними видання The Washington Post, Україна вже стала найбільшим у світі отримувачем військової допомоги від США, обійшовши Єгипет та Ізраїль. У період з 2014 до 2021 року Київ отримав від Вашингтона озброєння на 2,7 мільярда доларів.